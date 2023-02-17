بنزرت:حجز 520 كلغ من القهوة و 5040 قارورة من المياه المعدنية و3000لتر من بترول الانارة

تولت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت و بالإشتراك مع أعوان الأمن الوطني بحي النجاح بمنزل بورقيبة مساء امس الخميس ، حجز كمية من القهوة تقدر بـ 520 كلغ لدى وحدة لقلي ورحي القهوة تعمد صاحبها أخفاءها والإمتناع عن تزويد الحرفاء بها رغم كثافة الطلب المسجل في السوق خلال هذه الفترة ،بحسب تأكيد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبين المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ان العملية تندرج في إطار اعمال اللجنة الجهوية لقاومة الاحتكار والتجارة الموازية والتهريب بهدف التصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربة غير المشروعة والتلاعب بالمواد المدعمة .

وقد قام الفريق المشترك بحجز وتأمين الكمية المذكورة من القهوة لأعادة ضخها في المسالك القانونية وتأمين مبالغها في خزينة الدولة ، علاوة على تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل ارتكابه مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة، على معنى المرسوم عدد10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وفي ذات السياق فريق تولى رقابي مشترك بين أعوان المراقبة الإقتصادية وفريق الحرس البلدي ببنزرت حجز كمية من بترول الإنارة تقدر بـ 3000 لتر بمنطقة عوسجة تعمد أحد الأشخاص خزنها في مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بمسك والإتجار في مادة مدعمة ، حيث تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإتجار في منتوجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من السلط المختصة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان الفريق الرقابي المشترك تمكن من ضبط أحد الأشخاص بصدد استغلال مخزن عشوائي غير مصرح به لخزن المياه المعدنية ،بمنطقة عوسجة، و حجز 5040 قارورة من المياه المعدنية وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل استغلال مخزن دون تصريح لدى الوزارة المكلفة بالتجارة على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.