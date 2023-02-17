توزر: رفع 73 وخالفة في النصف الأول من شهر فيفري وبرامج المراقبة الاقتصادية موجهة للتحكم في الأسعار

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر خلال الخمسة عشرة يوما الأولى من شهر فيفري الجاري 73 مخالفة اقتصادية مقابل 121 مخالفة سجلت طيلة شهر جانفي بحسب المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.

وبين بوراوي في توضيح لمكتب “وات” بتوزر أن عمل الفرق الاقتصادية موجه منذ فترة للضغط والتحكم في الأسعار حيث يتم يوميا توجيه أربع فرق مراقبة يعمل الفريق على الطرقات بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والديوانية في مقابل ثلاثة فرق تتوزع دوريا على المعتمديات لمراقبة المحلات والفضاءات التجارية والأسواق الأسبوعية وهي تعمل بصفة خاصة على مراقبة الأسعار وخصوصا فيما يتعلق بالخضر والغلال.

كما خصصت الإدارة الجهوية للتجارة فريقا لمتابعة التزود بمختلف المواد الأساسية على غرار السكر حيث تتوفر الجهة على مخزون يقدر ب 49 طنا متوفرة لدى مخازن الديوان الوطني للتجارة في الجهة وهي كمية تكفي للاستهلاك الجهوي للفترة القادمة وفق تأكيد المصدر ذاته هذا الى جانب ضخ كميات من هذه المادة بشكل دوري وبلغت الكمية الموزعة خلال الأسبوع الجاري 27 طنا.

ولفت في جانب آخر أن الجهة تشهد تحسنا تدريجيا في التزود بمادة الحليب وذلك من خلال المتابعة اليومية للكميات التي يقع توفيرها حيث لم ترد على مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تشكيات من المواطنين بشأن النقص في هذه المادة.