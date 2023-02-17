الاحتفاظ بمهندس وتقني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة بشبهة تدليس..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الجمعة بالتمديد 72 ساعة إضافية في قرار الاحتفاظ بمهندس وتقني بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس في محضر رسمي، وذلك لاستكمال الأبحاث، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة سندس النويوي مكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بمنوبة.

وأضافت انه بناء على شكاية تقدم بها مواطن من طبربة في حق المظنون فيهما، مؤكدا تولّيهما تحرير محضر ضدّه من أجل البناء دون رخصة على أرض ذات صبغة فلاحية، وارفاق ملفه بصور بناية، في حين أنّ ارضه لازالت “بيضاء” ولا يوجد فوقها أيّ بناء يذكر قام بتشييده.

وقد تم تعهيد أعوان فرقة الشرطة العدلية بطبربة بالقيام بالأبحاث في الغرض، اين تم الاستماع الى المعنيين الممضين بالمحضر وهم مهندس وتقني تم الاحتفاظ بهما، ثم الى المندوب الجهوي للفلاحة الذي استمع اليه اليوم في حالة تقديم.

وأفاد مصدر امني في الغرض ان المندوب الجهوي للفلاحة قد ادلى بما يفيد بانه كان في عطلة فصل الصيف في اوت المنقضي تاريخ اعداد الملف محل الشكاية، في انتظار ما سيسفر عنه البحث من معطيات جديدة حول شبهة التدليس ومسك المدلس والمسؤولين عنها بصفة مباشرة .