“براكاج” بساطور لسائق “تاكسي”: تفاصيل ومعطيات صادمة..

تعرض سائق سيارة أجرة “تاكسي” في ساعة متأخرة من يوم الخميس الفارط إلى عملية “براكاج”.

وكشف سائق التاكسي اليوم الاثنين في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام تفاصيل الحادثة مبرزا ان شخصا قام بإيقافه وطلب منه إيصاله من “رادس” إلى “الزهراء”، لكنه تفاجأ بعد ذلك بإخراجه لآلة حادة “ساطور” من تحت طيات ثيابه و طلب منه تمكينه من الأموال التي كانت بحوزته وهاتفه الجوّال، ثم استولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وتابع سائق سيارة الأجرة، أنه قام بطلب النجدة من خلال هاتف جوال ثان كان بحوزته كما أعلم عدد من زملائه بما حصل فحاولوا مطاردته لكنه كان يقود السيارة بسرعة جنونية إلى حين تمكن فرقة أمنية من إيقافه على مستوى برج السدرية.

وأوضح أنه قام في طريقه ببراكاج لسائق سيارة أجرة آخر، وسلبه أمواله تحت طائلة التهديد ثم قام بتهشيم بلّور السيارة، كما عمد أيضا أيضا إلى سلب مبلغ مالي قدره 700 دينار من عامل بمحطة بنزين بعد أن قام بملء خزان السيارة مجانا.

وأكد أن المنحرف المذكور، مفتش عنه بتهمة الاستيلاء على سيارة امرأة مؤخرا، و أنه قد غادر السجن منذ أيام قليلة بعد أن قضى عقوبة سجنية لمدة 5 سنوات.