قبلي: تنظيم وقفة احتجاجية للاساتذة النواب للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية

نفذ عدد من الاساتذة النواب، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، تزامنا مع التحرك الوطني الذي يتم تنفيذه بساحة القصبة بتونس، للتعبير عن تمسكهم بالتسوية العادلة والشاملة لوضعياتهم المهنية، وفق المنسقة الجهوية للاساتذة النواب نجوى بالغريسي.

وبينت الغريسي ان الخيارات التي تم اتخاذها للتعبيرعن مطالبهم على غرار حجب الاعداد، تمثل وسائل ضغط على وزارة الاشراف من اجل الاسراع بتسوية ملف الاساتذة النواب بشكل نهائي، واضافت ان من اهم المطالب وضع قاعدة بيانات ثانية للاساتذة النواب من سنة 2016 الى سنة 2023 مع تصفية قاعدة البيانات الممتدة من سنة 2008 الى سنة 2016، علاوة على الشروع في تسوية وضعياتهم المهنية على دفعتين والقطع مع اليات التشغيل الهش

كما تتضمن المطالب اقرار مبدا التنفيل العمري وايجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة واعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازات التطبيقية التي لا تخضع للامر 3123 علاوة على تفعيل التغطية الصحية والاجتماعية للاساتذة النواب، والاخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في مسالة التدرج والتقاعد وتمكينهم من متخلداتهم المالية السابقة مع وضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة، فضلا عن النظر في جميع الاعتراضات المقدمة من قبلهم لوزارة الاشراف

وفي ذات السياق اكدت بالغريسي ان عدد الاساتذة النواب في ولاية قبلي يتجاوز 150 استاذا واستاذة يشتغل غالبيتهم بصفة مسترسلة نظرا للحجم الكبير من الشغورات في المؤسسات التربوية بالجهة