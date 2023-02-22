سليانة: غلق الطريق المحلية 719 الرابطة بين معتمدية برقو وعمادة عين بوسعدية

عمد عدد من متساكني منطقة البحيرين التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة، اليوم الإربعاء، إلى غلق الطريق المحلية 719 الرابطة بين معتمدية برقو وعمادة عين بوسعدية للتعبيرعن رفضهم مشروع حفر منشأة مائية عميقة بالمنطقة لإنجاز مصنع لتعليب المياه، بالاضافة الى المطالبة بالافراج عن 4 موقوفين، تم الاحتفاظ بهم “من أجل تعطيل حرية الشغل والاعتداء بالعنف اللفظي والتهديد بما يوجب عقاب جنائي” في حق المستثمر.

وبين المتحدث بإسم المحتجين معز البرقاوي في تصريح ل”وات” أنهم يرفضون قرار حفر المنشأة المائية في ظل انخفاض حاد للموارد المائية ونضوبها منذ فترة وإحتواء المنطقة أيضا على معمل قديم لتعليب المياه، وأكدوا عزمهم مواصلة غلق الطريق إلى حين الاستجابة لمطالبهم ولوحوا بغلق جل الطرقات المؤدية لمعتمدية برقو كحركة تصعيدية في حال تواصل تجاهل مطلبهم.

واضاف بخصوص الايقافات ان المحتجين فوضوا، مساء أمس الثلاثاء، 4 أشخاص من بينهم رئيس الجمعية المائية، لإقناع المستثمر بعدم حفر البئر العميقة، الا انه رفع شكاية ضدهم فقامت الوحدات الأمنية بإيقافهم، وطالب بتوضيح أسباب الايقافات وإطلاق سراحهم ومنع المستثمر من حفر البئر.

ومن جهته، أعتبر رئيس مجمع التنمية بالبحيرين، وعضو بالاتحاد المحلي للفلاحين، ناصر كسراوي أن حفر المنشأة المائية، سيخلف أضرار جسيمة بالمنطقة السقوية بالبحيرين، وهي منطقة سقوية تمسح ما يقارب 500 هكتار، وتشمل غراسات حب الملوك والتفاح، وتعد مورد رزق حوالي 400 عائلة .

وأوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي في تصريح ل”وات” أن المستثمر متحصل على رخصة بصفة قانونية من قبل اللجنة الوطنية لحفر منشأة عميقة وإنجاز معمل ماء معدني، وبين أنه إحترم بنود الرخصة ولا يضر المائدة المائية، وذلك بعد معاينة المصالح المعنية لمكان الحفر.