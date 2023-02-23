جريمة مروعة في مقرين: تفاصيل ومعطيات صادمة..

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2023/02/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر إعلام الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين عن تعرض شاب بجهة رادس الملاحة إلى الإعتداء بواسطة آلة حادة على مستوى أسفل رقبته أدت إلى وفاته في الحال، تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية على عين المكان بعد إعلام مصالح الحماية المدنية، أين عُثر على جثة الهالك ملطخة بالدماء، ليقع في الغرض إجراء جملة من التحريات الميدانية التي بيّنت وأن الهالك كان خلال الليلة الماضية رفقة 3 فتيات وشاب بمنزل الأخير.

وتم التعريف بهوية المظنون فيهم والقبض عليهم تواليا بعد مداهمة منازلهم إثر التنسيق مع النيابة العمومية ليتبيّن خلال التحري معهم أنهم كانوا في خضم جلسة خمرية بإحدى العلب الليلية بالعاصمة ثم توجهوا على إثره إلى منزل الشاب المذكور أين جد خلاف بين هذا الأخير والهالك أسفر عن إصابة المعني بآلة حادة ووفاته.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة وإبقاء الفتيات في حالة تقديم، حسب ما افاده بلاغ صادر عن الادارة العامة للامن الوطني.

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