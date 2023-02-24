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عاجل: بشير العكرمي ينشر فيديو بعد خروجه من الرازي ويستغيث ويكشف..

2023/02/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نشر وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى بشير العكرمي، فيديو استغاثة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك عقب خروجه من مستشفى الرازي بمنوبة، دعا فيه المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية للتدخل ووضع حدّ لما وصفه بـ”المهزلة”، على حدّ تعبيره.

وقال العكرمي “الوحدات الأمنية متجمعة ويبدو أنه سيقع اختطافي من جديد…أنا الآن في حالة سراح والطبيب الذي باشر وضعيتي الصحية منحني شهادة طبية تفيد بضرورة خضوعي للمراقبة الطبية المستمرة.”

وكان الأستاذ حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي قد أعلن صباح اليوم أنّه من المنتظر أن يغادر منوّبه اليوم الإيواء الوجوبي في مستشفى “الرازي”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rW8a1Sst8TbYLqadA2WnjoXL7ot3Q1gs3SZH7yxgPKGXVos9eGMPTmDajRav6Qvxl&id=100008048501448&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

 

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