رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري..

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بقرطاج صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

ونقل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى الرئيس التونسي، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب التونسي بالمزيد من التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل رئيس الجمهورية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تحياته لأمير قطر، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب القطري موصول التقدم والازدهار.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، وفق ما نقلته وكالة الانباء القطرية.