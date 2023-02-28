جريمة مروعة في سوسة..تفاصيل ومعطيات صادمة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، امس الثلاثاء 28 فيفري 2023، بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ شخصيْن من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على خلفية وفاة رضيع عمره لا يناهز 8 أشهر.

وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 رشدي بن رمضان لاذاعة موزاييك، أنّ الموقوفين على ذمة قضية الحال تعمدا اقتحام منزل زوجين في منطقة السويح التابعة لمعتمدية هرقلة، الجمعة الفارط قصد السرقة وفق ما توفّر من معطيات أولية.

وحسب رواية المتضرّر أفاد بأنّ الملثمين اقتحما المنزل أثناء تواجد بمفرده مع رضيعه وبادرا بسؤاله عن زوجته التي كانت خارج البيت لقضاء بعض الشؤون.

وأضاف أنّ أحدهما هدّده باستعمال سلاح أبيض في حين ولج الأخر إلى الغرف وقام بتفتيش بعض الأغراض دون أن يتم تسجيل أيّ سرقة ليبرحا بعدها المكان.

وأردف أنّه فور مغادرتهما ذهب ليتفقد طفله في سريره لكنه وجده ملقى على الأرض ملفوفا بغطائه في حالة حرجة فسارع بنقله إلى المستشفى لإسعافه غير أنّه توفى في الطريق.

وقد أعلم الأب وحدات الحرس الوطني بهرقلة بتفاصيل الواقعة وقدّم لهم أوصاف الجناة مما سهّل عملية القبض عليهما في وقت وجيز، وقد تبين أنّهما من ذوي السوابق العدلية في السرقة والعنف.