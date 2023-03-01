بطولة ايطاليا : يوفنتوس يهزم تورينو في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف



واصل يوفنتوس سلسلة انتصاراته بشكل مثير بعد فوزه على غريمه المحلي وضيفه تورينو 4-2 في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم امس الثلاثاء ليحافظ على آماله الضعيفة في إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى.

وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي خصمت محكمة إيطالية لكرة القدم تحقق في صفقات انتقالاته 15 نقطة من رصيده، سلسلة انتصاراته في البطولة إلى أربع مباريات.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في الترتيب برصيد 35 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن أتلانتا صاحب المركز السادس وآخر المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل وعشر نقاط عن صاحب المركز الرابع.

وقال أليغري لمنصة داوزن “يجب أن نقول إن عشر نقاط لا تزال فجوة كبيرة. نحتاج لمتوسط نقطتين في كل مباراة وسيكون ذلك أمرا استثنائيا. لقد تجاوزنا بولونيا (في المركز الثامن) وابتعدنا عن تورينو. يجب أن نقول أيضا أننا حصدنا 50 نقطة (بدون خصم)”.

ويحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة. ولم يكن لدى جماهير ملعب أليانز الوقت الكافي للجلوس على المقاعد قبل أن يسجل تورينو أسرع هدف على الإطلاق في قمة تورينو بالبطولة الإيطالية.

ومنح يان كاراموه التقدم للضيوف بعد 92 ثانية عندما تُرك دون رقابة إثر ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وأدرك يوفنتوس التعادل بعد 16 دقيقة عندما ركض فيليب كوستيتش إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية لخوان كوادرادو الذي اصطدمت تسديدته بأحد مدافعي تورينو لتتجاوز حارس تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وأعاد أنطونيو سنابريا تورينو للمقدمة في الدقيقة 43 قبل أن يدرك دانيلو التعادل ليوفنتوس بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بنفس القوة، حيث سدد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في العارضة من داخل منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من استئناف المباراة بعد الاستراحة.

واقترب كارول لينيتي من وضع تورينو في المقدمة مرة اخرى في منتصف الشوط الثاني لكن تسديدته الرائعة من عند حافة منطقة الجزاء ارتطكت في العارضة.

وظهر بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لأول مرة في الدوري هذا الموسم عندما شارك بديلا قرب النهاية لتستقبله الجماهير بحفاوة كبيرة.

وأضاف أليغري “لقد مرت فترة طويلة كنا نريد خلالها عودة بوغبا معنا ونحن سعداء بذلك. مع إقامة مباراة كل ثلاثة أيام نحتاح كل لاعب جاهز”.

ووضع جليسون بريمر يوفنتوس في المقدمة بالدقيقة 71 عندما تخلص من رقيبه وحول بضربة رأس تمريرة عرضية من فيدريكو كييزا للشباك.

وحسم يوفنتوس الفوز بعد عشر دقائق عندما تابع أدريان رابيو ركلة حرة في منطقة الجزاء نحو المرمى ليقود فريقه للحفاظ على عدم هزيمته في اخر 16 مباراة قمة أمام تورينو في البطولة.

وأضاف أليغري “قدم اللاعبون أداء رائعا حقا أمام منافس صعب اختراق دفاعه. لقد كان انتصارا مستحقا”.