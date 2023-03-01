تونس : انقطاع مرتقب في امدادات مياه الشرب بعدة مناطق بداية من صباح غد الخميس

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بداية من الثامنة من صباح غد الخميس، بتقسيم كنزة ومنطقة كرش الغابة والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 1 والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 2 وحي الرفاهة.

وأضافت ان هذه الانقطاع يعود الى أشغال ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 800 مم والذي تم تحويله على مستوى المنار 1 من ولاية تونس إطار أشغال تهيئة الطريق الشعاعية “اكس “4

وتوقعت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 3 مارس 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.