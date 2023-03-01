خفايا قضية التآمر على أمن الدولة: معطيات جديدة..#خبر_عاجل

كشف المحامي العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي ان الشاهد الذي تم حجب هويته في قضية الحال هو من قال ان المتهمين يتأمرون على أمن الدولة ويحضرون على الانقلاب على السلطة وتعيين رئيس موالي لهم وفق تعبيره.

وقال الهمامي أن ما يدهش هو ان وحدة مكافحة الارهاب ليست وحدها فقط من اعتمدت الشهادات ولكن قاضي التحقيق ايضا اعتمدها بل ووجه تهمة الى “برنار هنري ليفي” الصهيوني المعروف بضرب القضية الفلسطينية ومعاداة القضايا العادلة للشعوب في العالم وفق تعبيره.

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وأضاف الهمامي ان الشاهد قال ايضا بأن احد المتهمين في القضية اجتمع في 2022 مع “برنار هنري ليفي” في لوكسمبورغ للاعداد لانقلاب على نظام الحكم في تونس واغتيال الرئيس وهذا ما جاء في المحاضر وفق تعبيره.

وأشار في ذات السياق في تصريح لاذاعة اي اف ام أن قاضي التحقيق اعتمد هذه الشهادة ووجه التهمة “برنار هنري ليفي” والغاية من ذلك تشوف المعارضة التونسية والايهام بانها تتعاون مع الكيان الصهيوني لقلب نظام الحكم في بلادها وفق تعبيره.

ونوه الهمامي الى ان منطلق القضية بني على شهادة 3 أشخاص ولا يوجد صبغة ارهابية ولا تآمر على امن الدولة ولايوجد حديث عن استعمال أسلحة حسب قوله.