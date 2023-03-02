تم مساء اليوم ايقاف القيادي بحركة النهضة ،الحبيب اللوز وذلك وفق ما ذكره المحامي سمير ديلو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مبينا أن “سبب ايقاف اللوز لا يزال غير معروف “.

واضاف ديلو في ذات السياق قوله ” لا اعتقد ان الايقاف تم في علاقة بقضية التآمر على امن الدولة” وهي قضية جارية تم بمقتضاها ايقاف عدد من الافراد والتحقيق معهم وايداعهم السجن على ذمة الابحاث.

وتم ايقاف اللوز من قبل فرقة تابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بناء على اذن من النيابة العمومية .

واللوز هو حاليا محل تتبع قضائي ايضا في علاقة بما يعرف بقضية التسفير وتم الابقاء عليه بحالة سراح في شهر نوفمبر الماضي.