الخطوط التونسية تعلن اضطرابات لعدد من رحلاتها..وهذه التفاصيل..

أعلنت الخطوط التونسية اليوم الأحد 5 مارس 2022 أنّ عددا من مواعيد رحلاتها سيشهد بداية من اليوم ولمدّة 3 أيّام، اضطرابا جرّاء تعرّض أحد أبواب طائرتها كبيرة الحجم A330 أمس السبت، إلى أضرار، بمطار مونتريال الكندية من قبل العون المكلّف بتركيز سلّم نزول وصعود المسافرين للطائرة.

وأكّدت الناقلة الوطنية حرصها على تأمين تنقّل مسافريها إلى وجهاتهم وفقًا لبرنامج محدّد في الغرض رغم هذه الإضطرابات.

وفيما يلي المواعيد الجديدة للرحلات التي شهدت إضطرابا، اليوم الأحد 5 مارس الجاري:

– تونس- نيس TU282: الذهاب الساعة 19h45 مساءً أي تأخير بحوالي 01h50.

– تونس- اسطنبول TU218: الذهاب 00h30 أي تأخير بحوالي 02h50.

– تونس- مدريد TU606: الذهاب 23h00 أي تأخير بحوالي 2h35

– تونس- كوناكري- داكار TU841: الذهاب 17h30 أي تأخير بحوالي 01h00.

– تونس- واغادوغو- أبيدجان TU397: الذهاب 19h40 أي تأخير بحوالي 03h45.

-تونس-جدّة TU 713: الذهاب 19h30 أي تأخير بحوالي01h05.

– تونس- جدّة TU2713: الذهاب 22h15 أي تأخير بحوالي 03h50.

– تونس- الدار البيضاء TU 705: الذهاب 01h30 أي تأخير بحوالي 02h30.

– جربة- مرسيليا TU694: الذهاب 02h10 أي تأخير بحوالي 05h40.

وقالت الشركة إنّها ستعلن لاحقا عن برنامج بقية الرحلات في مواعيدها الجديدة ليوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء 6 و7 مارس 2022.

ويمكن الاتصال بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء على الأرقام التالية:

– من داخل تونس :77 77 10 81

– من الخارج : 0021670019160