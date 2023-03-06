جثة لكهل تطفو داخل ماجل..وهذه التفاصيل..

تم عشية أمس الأحد العثور على جثة كهل اربعيني تطفو على سطح الماء وسط ماجل بمنطقة الجباس التابعة لمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

ووفق ما أكده مصدر أمني لراديو ديوان أف أم فبتحول وحدات الحماية المدنية على عين المكان تم انتشال الجثة وتسليمها إلى أعوان الحرس الوطني و بعد معاينتها و باستشارة ممثل النيابة العمومية تم الأذن بنقلها إلى قسم الطب الشرعي للتشريح و تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة والتي مازالت مجهولة الى حد الآن.

ومن جهتها تولت الوحدات الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة.