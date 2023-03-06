عاجل/وفاء الشاذلي تفجرها وتكشف معطيات خطيرة عن قيادي باتحاد الشغل..وتساند سعيد في هذا القرار..

الإحتفاظ بـ19 نفرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء..

تنبيه هام/اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان: تأكدوا من عدم وجود خطايا بهذه الطريقة..

15 نائبا من النهضة في البرلمان الجديد..!!!

جثة لكهل تطفو داخل ماجل..وهذه التفاصيل..

2023/03/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم عشية أمس الأحد العثور على جثة كهل اربعيني تطفو على سطح الماء وسط ماجل بمنطقة الجباس التابعة لمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

ووفق ما أكده مصدر أمني لراديو ديوان أف أم فبتحول وحدات الحماية المدنية على عين المكان تم انتشال الجثة وتسليمها إلى أعوان الحرس الوطني و بعد معاينتها و باستشارة ممثل النيابة العمومية تم الأذن بنقلها إلى قسم الطب الشرعي للتشريح و تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة والتي مازالت مجهولة الى حد الآن.

ومن جهتها تولت الوحدات الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn