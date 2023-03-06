العياشي الهمامي يوجه رسالة لقيس سعيد..#خبر_عاجل

وجه المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة العياشي الهمامي رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه فيها الى التوسيع من دائرة المحيطين به لأنه لا يرى الا ما يردون له ان يراه وفق تعبيره.

وقال الهمامي متوجها لسعيد بالكلام لرئيس الدولة القمع لا يولد الا الانعزال..تونس تعج بالطاقات وحب الوطن ليس حكرا عليك والاختلاف في راي من طبيعة الاشياء ومن يخالفك لا يعني التامر على أمن الوطن” حسب تعبيره.

وأضاف الهمامي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين سعيد لا يترك باب الا لان تعارضه والدليل أن دائرة معرضيه اتسعت لان سياسته سياسة اقصاء وليست سياسة ادماج متابعا “استولى على جميع مؤسسات الدولة وهو وحده يتحمل مسؤولية في ما يحصل” حسب قوله.