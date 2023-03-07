بحث سير ااشغال تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة



بحثت جلسة عمل انعقدت امس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش تطور اشغال تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة وتوسعته والسُبل الكفيلة بتجاوز العراقيل لاستكمال انجاز هذا المشروع الرياضي حتى يكون مؤهلا لاحتضان المقابلات طبقا للمعايير الدولية .

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء حرص الوزارة على استكمال أشغال كل المشاريع الرياضية المبرمجة لاستغلالها في أقرب الآجال، معتبرا إيّاها من أولويات عمل الوزارة.

وتمّ بالمناسبة تدارس جملة من المقترحات العملية لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص ملفّات الإنارة والسبورة اللامعة وتركيز الكراسي.

كما تمّ الاتفاق خلال الجلسة على تعيين لجنة متابعة تتضمن تركيبتها ممثلين عن المصالح الجهوية المعنية والمصالح المركزية، للنظر في التدخلات المزمع إنجازها على مستوى تحسين زاوية الرؤية في بعض المواقع بمدارج هذه المنشأة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ مشروع تركيز الانارة والسبورة اللامعة وتركيز الكراسي بمدارج الملعب الأولمبي بسوسة.

وحضر جلسة العمل بالخصوص رئيس النجم الرياضي الساحلي عثمان جنيح ورئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد وعدد من إطارات وزارتي الشباب والرياضة والتجهيز.