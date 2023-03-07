“الصنصرة” تعود داخل وكالة تونس افريقيا للأنباء..

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء بعودة الصنصرة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء محذرة القائمين على الوكالة من مغبة تحويلها إلى جهاز دعائي يضرب كل قواعد الموضوعية والتوازن ، حسب ما ورد في نص البيان .

وقالت النقابة انها ن تشكيات صحفيات و صحفيين تعرضوا لعمليات صنصرة ممنهجة بوكالة تونس افريقيا للأنباء على خلفية مقالات وتحقيقات صحفية، وتدخلت الإدارة في عمل الصحفيين دون تقييم موضوعي مهني معتبرة ان مقالات الصحفيين “محرجة” للسلطة.

وأعربت عن تضامنها مع الصحفيين العاملين بالوكالة والمتمسكين باستقلاليتهم ومهنيتهم وحقهم في العمل بكل حرية وموضوعية بعيدا عن ضغوط الإدارة وتوجيهها داعية عموم الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم ضد الصنصرة ومحاولات التوجيه، واعتماد المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة في التعاطي مع القضايا العامة المطروحة في البلاد.