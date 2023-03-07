عاجل: احالة سهام بن سدرين على التحقيق واتخاذ هذا القرار ضدها..

أعلنت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سابقا، اليوم الثلاثاء، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه تم استدعائها من قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس 2 مارس 2023 لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر، في قضية “تزوير محضر” لهيئة الحقيقة والكرامة.

وكشفت أنه قد وجهت لها تهمة “الحصول على فوائد غير مبررة” و “إلحاق الضرر بالدولة” و “التزوير”.

وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت لتؤكد ما أعلنت عنه 17 فيفري 2023، بقلم “الكرونيكوز” وفاء الشاذلي ، المعروفة بأنها مقربة من وزيرة العدل، حسب تعبيرها.

ونوهت الى انه قد تم الإستماع الى عدد من موظفي وأعوان الهيئة في نفس القضية وفق قولها.