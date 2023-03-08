بعد بن سالم: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق هذا الشخص..

اكد منير عروم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس في تصريح لاذاعة موزاييك صباح اليوم الأربعاء 8 مارس2023 إصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقابس بطاقتي ايداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم وعقيد بالديوانة، وأضاف أن التحقيق مازال متواصلا مع أحمد العماري وعلي اللافي.

وكان قاضي التحقيق قد باشر مساء امس الثلاثاء عملية استنطاق محمد بن سالم داخل المستشفى بصفاقس من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر ومخالفة قانون الصرف.