جريمة مروعة: رجل يُنهي حياة 7 أشخاص من بينهم زوجته وأبنائه..

شهدت منطقة أبو سليمان بحيّ شرق محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية أليمة، حيث أقدم شخص على قتل 7 أشخاص من بينهم زوجته وأبنائه، وكان ذلك خلال جلسة صلح بين الزوجين.

وتفيد تفاصيل الواقعة أنه تمّ عقد جلسة للصلح بين زوجين،في منزل عائلة الزوجة وأثناء الجلسة اشتدّ الخلاف فيما بين الطرفين مما جعل الزوج يخرج سلاحًا ناريًا ويصوب بعض الأعيرة النارية تجاه بعض الحاضرين مما نتج عن مقتل 7 أشخاص، وهم الزوجة وشقيقها ووالدتها ووالدها، و3 أطفال وهم الأبناء، بينما أصيب شقيق الزوجة، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.

وكان قسم شرطة رمل ثان، قد تلقى بلاغًا وارد من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغ من بعض الأشخاص، يفيد بإطلاق أعيرة نارية، ووجود قتلى بمنطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية.

وانتقل أعوان الشركة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصاب، كما انتقل فريق من النيابة إلى المكان للمعاينة، وبالفحص حول تفاصيل الواقعة.

وكالات