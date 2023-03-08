الاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة وعضو بلجنة أملاك الدولة..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة وعضو باللجنة الجهوية لأملاك الدولة بمنوبة.

وحسب ما اوردته موزاييك فإنّ المظنون فيهما تورّطا في تسليم شخص شهادة نصّا فيها على تسوية الوضعية القانونية لعقار فلاحي على ملك الدولة في حين أن الواقع يثبت وجود تحملات مالية على العقار الفلاحي تقدر بأكثر من 400 ألف دينارا وقد سلماه الشهادة لتمكينه من استغلال العقار منذ سنة2018.

وتتواصل الأبحاث في ملف القضية للكشف عن باقي الأطراف وإحالتهم على أنظار القضاء لاحقا.