وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمنوبة للمطالبة بإطلاق سراح شيماء عيسى..

نفّذ نشطاء في جبهة الخلاص الوطني ووجوه سياسية وعدد من أفراد عائلة الناشطة السياسية المودعة بالسجن، شيماء عيسى، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمنوبة للتعبير عن التضامن معها وللمطالبة بإطلاق سراحها ومحاكمتها محاكمة عادلة، وفق تصريح المحامية، دليلة بن مبارك مصدّق.

ورفع المحتجون صور السجينة وعديد اللافتات للتعبير عن رفض “المحاسبات السياسية”، ورددوا شعارات منادية بالحرية لشيماء عيسى.

كما طالبوا إدارة السجن بتمكين عضو هيئة الدفاع عن السجينة ايناس الحراث من زيارتها، حيث أكدت الحراث في كلمة خلال الوقفة رفض مطلب زيارة منوبتها اليوم، وقالت إنّ إدارة السجن أعلمتها بأنّه لا يمكن زيارة منوبتها، معتبرة ذلك “خرقا للقانون والإجراءات”.