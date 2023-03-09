عاجل: معطيات خطيرة تكشفها وفاء الشاذلي في علاقة بالقاضي بشير العكرمي..

أكدت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس 9 مارس 2023 أنه لم يتم استنطاق القاضي بشير العكرمي الى حدود هذا اليوم.

وقالت الشاذلي ان وزيرة العدل تفطنت الى ان اربع قضاة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ارسلوا شهادات طبية للتهرب من استنطاق بشير العكرمي وقياديين من النهضة.

وبينت ان من بين القضاة القاضي المتعهد بالملف والذي قدم شهادة طبية على انه يعاني من انهيار عصبي فقامت الوزيرة بطلب عرضه على فحص طبي ليتبين بعد ذلك بأنه سليم ولا يشكو من شئ وفق تعبيرها.

وتسائلت الشاذلي عن عدم استنطاق بشير العكرمي رغم انتهاء مدة الاحتفاظ قائلة “اما ان العكرمي شاد عليهم دوسيات خطيرة والا القضاة هاذم عاملين تحدي وتمرد على الدولة وهو ما لا استغربو بما انو قطب مكافحة الارهاب أنشأه نور الدين البحيري وفق قولها..