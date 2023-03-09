وشت به زوجته: هذا ما قرره القضاء في حق صاحب شركة القهوة ووالده..#خبر_عاجل

قرر القطب القضائي لمكافحة الارهاب ابقاء والد صاحب شركة القهوة الذي اوقف مؤخرا بوشاية من زوجته بحالة سراح فيما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة ايداع بالسجن في حق الابن.

وتجدر الاشارة الى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت سابقا عن ايقاف صاحب شركة لرحي وقلي القهوة اثر حجز حوالي 50 طنا من مادة القهوة اعتبرت أنها معدّة للاحتكار بالاضافة الى مبلغ مالي هام وساعات يدوية فاخرة وسيارات باهظة الثمن بعد وشاية من زوجته.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك اليوم الخميس فقد تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بصاحب الشركة ووالده وأحيلا على أنظار القطب القضائي المالي قبل أن يتخلى هذا الأخير عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وقد قرر قطب مكافحة الارهاب الابقاء على الابن ووالده بحالة سراح بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الغذائي ، غير أن الابن وهو صاحب الشركة أحيل مجددا على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة الذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل جرائم ذات صبغة مالية والاحتكار .