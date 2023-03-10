ايقافات جديدة في صفوف حركة النهضة..

أدانت حركة النهضة في بيان عشية اليوم الجمعة 10 مارس 2023 اعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد صالح بوعلاقي وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة، معتبرة أنه اعتقال عشوائي ممنهج بغاية الترهيب والتخويف.

ودعت حركة النهضة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا واحترام الحقوق العامة والفردية وعدم الزج بالقوات الأمنية في المناكفات والتجاذبات السياسية.

وفي ما يلي نص بيان النهضة

على إثر إقدام فرق أمنية بين يوم أمس واليوم باعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة السيد محمد صالح بوعلاقي وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة فإن حركة النهضة تدين هذا الاعتقال العشوائي وتعتبره استهدافا ممنهجا بغاية الترهيب والتخويف وقطع الطريق أمام الأنشطة المبرمجة لجبهة الخلاص في جهة باجة وبقية الجهات.

وتدعو الى إطلاق سراح المعتقلين فورا واحترام الحقوق العامة والفردية وعدم الزج بالقوات الأمنية في المناكفات والتجاذبات السياسية.