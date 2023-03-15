عاجل: هذا ما تقرر في حق النائبة المفتش عنها..

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2023/03/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الأربعاء بـ “كفّ التفتيش” عن نائبة جديدة بالبرلمان بعد أن تولت مساء أمس تقديم نفسها للفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ضدّها حول مخالفات انتخابية منسوبة إليها.

وتولّى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة صباح اليوم الأربعاء، إحالة النائبة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث المجراة معها تقرر الإى أنظار المجلس الجناحي من أجل ثلاث مخالفات انتخابية، وعلى أنظار محكمة الناحية من أجل ثلاث مخالفات أخرى، فيما تقرّر إعادة خمسة محاضر أخرى إلى الفرقة المتعهدة لاستكمال أبحاث ناقصة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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