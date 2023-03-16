202 مُسن ومُسنّة مودعون لدى أسر بديلة في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ

أصدرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ 56 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، ويتوزّع كبار السنّ المستفيدون من هذه القرارات الجديدة على ولايات توزر ومنوبة والمهدية وبنزرت وصفاقس وتطاوين وسيدي بوزبد والقصرين.

ويرتفع بذلك عدد المسنين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ بنسبة 38 بالمائة حيث تطور من 146 مسن ومسنّة في موفى 2022 إلى 202 حاليّا، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس، والتي اشارت إلى أن 85 بالمائة من كبار السنّ المستفيدين من هذا البرنامج هم من النساء.

وكانت الوزارة قد تولت منذ جانفي 2023، الترفيع في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا.

ويعكس قرار الترفيع في هذه المنحة الشهريّة المراهنة على آليّة الإيداع العائلي لكبار السنّ التي خصصت لها الوزارة اعتمادات هامة تفوق قيمتها 2.6 مليون دينار خلال سنوات المخطط التنموي 2023-2025 .

واكدت الوزارة اسنادها مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة لمسنّ المعوز شهريا قصد التشجيع على التكفل بمسنين يتجاوز عمرهم 60 سنة فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة وتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.