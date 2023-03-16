توننداكس ينهي حصّة الخميس بنسق سلبي..

أقفل توننداكس حصّة، الخميس، بنسق سلبي مسجلا تراجعا بنسبة 0،2 بالمائة ليصل الى النقطة 8081 دون أن تتخط قيمة المعاملات 2،3 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتمكن سهم مونوبري من تحقيق أعلى زيادة للحصّة في حدود 5،6 بالمائة وأقفل السهم عند سعر 5،800 دينار ولم تتجاوز قيمة المعاملات على السهم ذاته 5 آلاف دينار.

وظهر سهم الشركة التونسيّة لأسواق الجملة من بين الأسهم الأكثر استفادة من معاملات، الخميس، وزاد سعره بنسبة 3،8 بالمائة وبلغ مستوى 4،950 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 69 ألف دينار.

في المقابل فقد سهم سوتيمايل نسبة 4،4 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند مستوى 2،190 دينار. ولم تسجل أي مبادلات على السهم.

وتدهور سعر إسمنت بنزرت، أيضا، بنسبة 3،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 1،150 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم ب7 آلاف دينار. وفقد السهم 34 بالمائة من قيمته منذ بداية سنة 2023.

وكان سهم البنك العربي الدولي لتونس الأكثر حركية خلال الحصّة وتمكن من الاستحواذ على معاملات بقيمة 600 ألف دينار. يذكر أن السهم أقفل على تراجع بنسبة 0،8 بالمائة في حدود 91 دينار. وسجل السهم تحسّنا في أدائه بنسبة 3،4 بالمائة منذ بداية سنة 2023.