الدوري الاوروبي (أوروبا ليغ): نتائج الدور ثمن النهائي أيابا

فيما يلي نتائج الدور ثمن النهائي أيابا بعد المباريات التي لعبت امس الخميس . ريال بتيس (اسبانيا) – مانشستر يونايتد (انقلترا) 0-1 ذهابا (1-4) تأهل مانشستر يونايتد فريبورغ (ألمانيا) – يوفنتوس (ايطاليا) 0-2 ذهابا (0-1) تأهل يوفنتوس فينورد روتردام (هولندا) – شختار دونيتسك (أوكرانيا) 7-1 ذهابا 1-1 تأهل فينورد فينيرباتشي (تركيا) – اشبيلية (اسبانيا) 1-0 ذهابا 0-2 تأهل اشبيلية أرسنال (انقلترا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال) 1-1 ذهابا 2-2 تأهل سبورتينغ بركلات الترجيح (5-3) ريال سوسييداد (اسبانيا) – روما (ايطاليا) 0-0 ذهابا 0-2 تأهل روما

يونيون سانت جيلوزا (بلجيكا) – يونيون برلين (ألمانيا) 3-0 ذهابا 3-3 تأهل سانت جيلواز فيرينكفاروزي (المجر) – باير ليفركوزن (ألمانيا) 0-2 ذهابا 0-2 تأهل بايرليفركوزن .

الدور ربع النهائي : الذهاب يوم 13 أفريل والاياب يوم 20 من نفس الشهر .

الدور نصف النهائي : الذهاب يوم 11 ماي والاياب يوم 18 من نفس الشهر . وتمت برمجة الدور النهائي يوم 31 ماي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست . وستجري قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 مارس.