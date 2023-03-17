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مرصد رقابة يحذّر من الخضروات المورّدة..#خبر_عاجل

2023/03/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبّر مرصد رقابة عن استغرابه من “التصريحات التي تدعي قيام وزارة الفلاحة بالإجراءات الصحية اللازمة لمراقبة الخضر الموردة على مستوى الحدود البرية عبر ليبيا، وتؤكد أنها صالحة للاستهلاك وخالية من كل الشوائب بعد إجراء التحاليل اللازمة”.

وأضاف في بيان له أن ” مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموردة ليست من مشمولات وزارة الفلاحة منذ تفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة لها تأكيد مدى سلامة الخضروات الموردة من مصر ومدى صلاحيتها للاستهلاك”، مشيرا إلى أن “صمتها يدفع للشك بعدم إجراء التحاليل اللازمة لمراقبة المنتجات الموردة”.
وحمّل المرصد المسؤلية لرئيس الهيئة المذكورة ولكل الهياكل المتداخلة في صورة الاقدام على تسويق خضروات موردة دون اجراء التحاليل اللازمة.
وذكّر أنه تم في السابق حجز دفعات من الخضروات المستوردة من نفس البلد بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك.

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