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هذا ما قرره القضاء في حق مدير هذه الجريدة..#خبر_عاجل

عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق علي اللافي..

2023/03/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

وتجدر الاشارة الى أن علي اللافي تم ايقافه في مرحلة أولى على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة والمتهم فيها محمد بن سالم وأحمد العماري وغيرهما.

وحسب المعطيات المتوفرة فان تفتيش مقرّ اقامة علي اللافي أسفر عن حجز عدد هام من المحاضر المتعلقة بقضايا ذات صبغة ارهابية وتقارير “أمنية سرّية”، ليتقرر إحالته مباشرة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

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