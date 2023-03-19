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ايقاف شخصين مفتش عنهما في بن عروس من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

2023/03/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببن عروس، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و 19 مارس الجاري، من ضبط شخص أصيل الجهة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة اربع سنوات.
وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له اليوم الأحد، بأن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها، بإحالة الموقوف على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس لاتخاذ ما يتعين في شأنه.
وكانت الوحدات ذاتها، قد أوقفت أول أمس الجمعة، فتاة أصيلة الجهة، مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، وفق بلاغ ثان للمصدر نفسه.

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