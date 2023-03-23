مدنين: نشاط ديني مكثّف ومتنوّع داخل الجوامع والمساجد وفي المقاهي الثقافية والوحدة السجنية



بمناسبة شهر رمضان المعظّم، ضبطت الادارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين 5 آلاف نشاط ديني بين محاضرات، ودروس، ومسابقات في حفظ القرآن، وأختام قرانية، وأختام حديثية، بجوامع ومساجد مختلف المعتمديات، وذلك باشراف الوعاظ وبالتنسيق مع الاطارات المسجدية وائمة الخطابة، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية أيمن بن عمر.

وستتسع الانشطة الدينية الى خارج المعالم الدينية (أكثر من 600 معلم) في إطار فقرات تحت عنوان المقهى الثقافي سينشطها مشائخ ووعاظ بأنشطة توعوية وتحسيسية لرواد المقاهي حول التسامح، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والدعوة الى تكريس روح التضامن والتآزر، ومقاومة الاحتكار والغش، وترشيد الاستهلاك.

كما تمت برمجة محاضرات دينية لفائدة أطفال المركز المندمج ببن قردان، ومساجين السجن المدني بحربوب ضمن جهود الاطارات الدينية لتكريس خطاب ديني معتدل، ونشر اخلاق الاسلام السمحة، ونبذ كل اشكال التطرف العنيف في مثل هذا الشهر الكريم.

وتحت عنوان لقاء الاديان، وضعت الادارة الجهوية للشؤون الدينية نشاطا لنشر ثقافة التسامح وتعايش الاديان سيجمع بين الديانات الثلاث الموجودة بجزيرة جربة ويتواصل حاليا التنسيق والاعداد له، وفق بن عمر.

واستعدادا لشهر رمضان المعظم لبست مساجد وجوامع ولاية مدنين حلّة جديدة بما شملها من عمليات طلاء وصيانة وتنظيف، استقبالا لهذا الشهر الكريم.