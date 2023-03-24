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محاولة السطو على مركز بريد بمنوبة: قرار هام للنيابة العمومية..#خبر_عاجل

2023/03/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الجمعة 24 مارس 2023 التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب عن قضية محاولة السطو التي تعرض اليها مركز البريد بمنوبة.

وتجدر الاشارة الى أن شابا استولى على عشرين ألف دينارا من مركز البريد بمنوبة بعد تهديد الموظف بواسطة مسدس بلاستيكي وغاز مشلّ للحركة الا أنه تم افتكاك المبلغ منه بعد مطاردته من طرف مواطنين والموظف الذي استعاد منه المبلغ المالي.

وحسب ما أوردته اذاعة لموزاييك فان المعاينات التي تم اجراؤها، تمّ حجز كتب يشتبه أنها ذات منحى تكفيري بحوزة الشاب الذي تبيّن أنه ميسور الحال إلى جانب معطيات أخرى تطلبت إحالة الملف الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

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