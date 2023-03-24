إحباط 26 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل بنزرت وصفاقس والمهدية

أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأنّ الوحدات العائمة للحرس البحري تمكّنت من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل بنزرت وصفاقس والمهدية بين يومي 23 و24 مارس الجاري.

وأوضح على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ الوحدات تمكنت من ضبط 1080 مجتازا من بينهم 25 تونسيا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .

وافاد الجبابلي كذلك بانه تم ضبط أشخاص بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة وذلك في إطار التصدي للعمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق تعبيره.

وأوضح أنّ وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس و المهدية تمكّنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة بإتجاه القطر الإيطالي مضيفا أنّ البقية مفتش عنهما من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية خلسة مضيفا في الآن نفسه انّ النيابى العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.