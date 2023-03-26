سيارة أمنية تحاول دهس صحفيين..!!

أصدر فرع الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا جاء فيه “تعرض مساء اليوم السبت 25 مارس كل من الزميل هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية بولاية جندوبة والمولدي الزوابي مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء و مراسل إذاعة إكسبريس اف ام الأسعد الحرزي خلال مواكبتهم لزيارة وزير الداخلية لولاية جندوبة الى محاولة دهس باستخدام سيارة أمنية تابعة لاقليم الامن الوطني بجندوبة بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى منطقة الجريف من معتمدية جندوبة تحمل الرقم 24250.

كما تم منع الزملاء من تغطية الزيارة من طرف مدير إقليم الأمن الوطني.

و على إثر هذه الحادثة قام الزملاء بالابلاغ عن احتجاجهم الى للسلط المعنية في انتظار القيام بإجراءات التقاضي.

وعبر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشمال الغربي عن إدانته الشديدة لهذه التصرفات وطالب وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين المتسببين في ذلك.