بنزرت: توزيع 1900 قفة رمضانية على مستحقيها من محدودي الدخل والأسر المعوزة

أفاد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بأنّ مصالح الولاية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قد وزّعت منذ بداية شهر رمضان المعظم 1900 قفة رمضانية تحتوي جميع المواد الأساسية لفائدة مستحقيها من محدودي الدخل والعائلات المعوزة بجميع معتمديات الجهة.

وأكد الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اشرافه، اليوم الأربعاء، على توزيع حصة معتمدية بنزرت الجنوبية بمقر الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت، الحرص على مزيد تفعيل الابعاد الإنسانية التضامنية والعمل على وصول المساعدات لمستحقيها في الابان.

من جهته، أوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت، فتحي الجودي، أن المدّ التضامني بمناسبة الشهر الكريم متواصل هذه الأيام من خلال الانطلاق في تعليب الطرود الغذائية التي تمت برمجتها في اطار المساعدات المخصّصة عن طريق رئاسة الجمهورية والتي تقارب 8800 مساعدة اجتماعية تحتوي على جميع المواد الأساسية وبكميات هامة.

يشار إلى أن والي بنزرت قد أذن خلال هذه الزيارة بتمكين المواطنين المعوزين من غير المسجلين في سجل الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت من “قفة رمضان”.