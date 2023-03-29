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ايناس حراث: “الحالة الصحية لحبيب اللوز خطيرة”..

2023/03/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت المحامية، إيناس حراث، أن الحالة الصحية للقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز خطيرة.

وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك:”الجميع يعرف أن الشيخ حبيب اللوز رجل مسن تعرض الى جلطة خفيفة خلال فترة الاحتفاظ في بوشوشة و ضغطه عال جدا.. كان سينقل الى المستشفى بعد إيداعه في المرناقية لوجود عوارض مخيفة كالتنميل في الذراع و الساق من جانب واحد و تواصل ارتفاع الضغط لكن إخراجه كان يفترض وضع الأصفاد في يديه..فرفض تماما..هذا شيخ يقايض حياته عن وعي بكرامته كسجين سياسي مستهدف من قبل الإنقلاب يرفض أن يعامل كمجرم. و يعتبر أن الأصفاد لا تليق إلا بالمجرمين..كما أنه هدد بالدخول في إضراب عن الطعام و الشراب أيضا حد الموت حين حاولت إدارة السجن إقناعه بحلق لحيته و خلع جبته”.

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