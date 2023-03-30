متابعة/حادثة وفاة أمني بطلق ناري: نقابي يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

في متابعة لحادثة وفاة عون الأمن بادارة شرطة المرور اثر اصابته بطلق ناري من سلاحه الاداري بساحة باردو مساء امس كشف النقابي الأمني وليد زروق أن الحادثة هي عملية انتحار.

وقال وليد زروق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك أمس :

“””أمني شاب عمرو 26 عام تخرج مالجامعة ما لقاش خدمة بشهادتو دخل يخدم بوليس عندو عامين يعدي في الكراهب وينظم في حركة المرور اليوم انتحر برصاصة انتهت حياتو واحلامو وطموحو وذكرياتو …ياما فما شباب وناس قاعدة تموت كل يوم مالظلم مالضغط مالنفاق مالطغيان… الله يرحم العريف غيث ويصبر اهلو””.

ووجه زروق في تدوينة ثانية نداء الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر فيها الرئيس الاجتماعات التي عقدها معه سابقا حاول واقع المؤسسة الامنية وما يشوبه من خروقات داعيا اياه الى الإسراع والتفكير في آفاق جديدة تبعث الأمل المفقود في نفوس أبناء هذا الوطن المنكوب وفق تعبيره.

وفي المقابل قال المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح اذاعي أن عون الأمن أُصيب بطلق ناري من سلاحه أثناء صعوده السيارة الأمنية.

وحسب نفس المصدر، فان الأبحاث متواصلة للتحديد ملابسات الحادثة.