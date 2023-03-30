عاجل: تطورات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة..

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2023/03/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تنظر دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 30 مارس 2023 في مطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة حيث يتعلق المطلب الأول بالإفراج عن الموقوفين ويتعلق المطلب الثاني بالكشف عن هويتين محجوبتين لمخبرين تم سماعهما في القضية.

وتجدر الاشارة الى ان تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية و الحزب الجمهوري تنظم الآن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

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