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ضبط 70 طنا من مادة البطاطا المخزنة على خلاف الصيغ القانونية

2023/03/30 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الحرس الديواني بصفاقس اثر عملية تفتيش لإحدى المخازن بالجهة من ضبط 70 طنا من مادة البطاطا المورّدة لا يمسك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
وأضافت الديوانة، في بلاغ لها، انه بالتثبت مع المصالح المختصة بوزارة التجارة تبين أنه يمنع خزن هذه المادة الغذائية بل يتوجب ضخها بالأسواق الأسبوعية وفقا للإجراءات والتراتيب المعمول بها.
وأحيل الملف إثر استشارة النيابة العمومية إلى المصالح الجهوية للتجارة لتحرير محضر وحجز البضاعة المذكورة كما تم الإذن للمصالح الأمنية المختصة لفتح بحث عدلي والاحتفاظ بذي الشبهة.
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