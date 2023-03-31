البطولة الالمانية : بايرن ميونخ يعلن غياب مهاجمه الفرنسي تيل للإصابة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، امس غياب مهاجمه الفرنسي ماتيس تيل لفترة بسبب الإصابة.

وتعرض ماتيس تيل (17 عاما) لتمزق في ألياف العضلة الضامة، خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن فترة الغياب المتوقعة لمهاجمه الفرنسي.

ويتأهب بايرن ميونخ لمباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعد غد /السبت/، في الجولة الـ 26 من البطولة الألمانية، كما يلتقي بعدها فرايبورج في دور الثمانية من كأس ألمانيا يوم /الثلاثاء/ المقبل.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في البطولة الألمانية برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.