وزير التربية يحسمها بخصوص المفاوضات مع النقابات لرفع قرار حجب الأعداد ويكشف..

قال وزير التربية محمد علي البوغديري، إن التفاوض متواصل بين وزارة التربية ونقابات التعليم، مؤكدا أن الحوار يُمثل ضرورة مُلحة وليس خيارا وفق تعبيره في اليوم الأحد 02 أفريل 2023 خلال إطلاق دليل المربّي ”نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسات الطفولة”.

وأفاد وزير التربية أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لتمكين المربين من الحد الأدنى المطلوب بهدف تجنيب المؤسسة التربوية أي إرباك.

ولاحظ الوزير تصريح لشمس أف أم أن التفاوض سيستمر بعد تجاوز حجب الأعداد، مبينا أن هناك تقدم في عدة نقاط وهناك في المقابل صعوبات في نقاط أخرى وفق تصريحه.