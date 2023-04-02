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هذه الولاية لن ينقطع فيها الماء..

2023/04/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين ختام بن رحمة، في تصريح لموزاييك، اليوم الأحد 2 أفريل 2023، “إنّ ولاية القصرين غير مشمولة بقرار قطع مياه الشرب، عكس بعض الولايات الأخرى”.

ويذكر ان الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه،قد افادت في بلاغ لها بأنه تبعا لمقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 مارس 2023 واعتبارا لتسجيل موازنات سلبية بين العرض والطلب على المياه في أغلب المنظومات المائية الكبرى بسبب النقص في الموارد المائية نتيجة تواتر فترات الجفاف وتأثيرها السلبي على إيرادات السدود وتدني المخزون بها وكذلك على مستوى الموارد المائية الجوفية بأغلب الجهات، وصلت الى حد النضوب الكلي في بعض المناطق، سيتم اعتماد نظام الحصص حسب الموارد المائية المتوفرة وتكون خاصة خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلا الى حدود الرابعة صباحا.

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