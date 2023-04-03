الجامعة العامة للتعليم الثانوي تصدر بيان هام..

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان اليوم الاثنين 3 مارس 2023، منظوريها الى “التمسك بالمقررات النضالية القاضية بحجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الادارة”.

واكدت جامعة التعليم الثانوي، مواصلتها الامتناع عن مد الادارة بالاعداد لكافة المواد والمستويات عبر اي وسيلة او آلية كانت، مع اطلاع الاولياء على نتائج ومعدلات ابنائهم بطريقة مباشرة.

كما اكدت الجامعة انها ستمد التلاميذ باوراق تحاريرهم وجميع الاعداد المسندة اليهم ومعدلاتهم.

كما اكدت الجامعة ايضا التزامها بمواصلة التدريس بصورة عادية مع انجاز جميع الفروض والامتحانات مع اصلاحها اصلاحا مستوفى داخل القسم.