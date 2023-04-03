كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات ال24 المنقضية

شهدت عدّة مناطق من أغلب ولايات الجمهوريّة نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين)، وفق حصيلة أوّلية للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وكانت أهم الكميّات المسجلة بتيبار من ولاية باجة (44 مم) وغزالة وجومين من ولاية بنزرت (على التوالي 36 و34 مم) والكريب وقعفور من ولاية سليانة (على التوالي 37 و33 مم).

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 18

//ولاية نابل// نابل 20 قليبية 7 /

//ولاية سوسة// النفيضة 4 /

//ولاية المنستير// الساحلين 7 / بنبلة 9 / قصيبة المديوني 10 / بني حسّان 19 / طبلبة 12 / معتمر 10 / المكنين 13 / الوردانين 9 / جمّال 12 / زرمدين 10 / قصر هلال 15 / صيادة/لمطة/بوحجر 10 / المنستير المدينة 11 / البقالطة 17 / المنستير المطار 8 /

//ولاية المهدية// المهدية الميناء 19 /

//ولاية صفاقس// صفاقس 14 /

ولاية قابس// مطماطة الجديدة 1 /

//ولاية زغوان// الزريبة 12 / سد وادي الكبير 24 / عين عسكر 12 / الناظور 14 / مقرن 9 / بئر مشارقة 14 / زغوان 10 / الفحص 32 سد بئر مشارقة 10 /

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 13 / غزالة 36 / العزيب 18 / العالية 7 / أوتيك 18 / ماطر 26 / جومين 34 / سجنان 10 / تينجة 16 / سيدي أحمد 14 / بنزرت المدينة 13 /

//ولاية باجة// تستور 20 / عمدون 25 / تيبار 44 / نفزة 26 / قبلاط 16 / مجاز الباب 11 / باجة المحطّة 28 / باجة الجنوبية 26 /

//ولاية جندوبة// جندوبة 21 / طبرقة 23 /

//ولاية الكافة// الكاف 20 /

//ولاية القصرين// القصرين 6 / تالة 7 /

//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 11 /

//ولاية قفصة// قفصة 9 /

//ولاية قبلي// قبلي 1 /

//ولاية بن عروس// بومهل 13 / فوشانة 16 / مقرين 20 / مرناق 17 / رادس 20 / الخليدية 20 / بن عروس 16 / حمام الأنف 16 / المحمدية 19 / بئر الباي 8 /

//ولاية سليانة// مكثر 25 / الروحية 11 / العروسة 15 / قغعفور 1 / برقو 33 / سيدي بورويس 17 / الكريب 37 / بوعرادة 25 / كسرى 20 / سليانة المدينة 19 / سليانة المحطة 19 /

//ولاية منوبة// البطان 21 / المرناقية 17 / طبربة 24 / منوبة 21 / الجديدة 12 /

//ولاية القيروان// سد الهوارب 8 / بوحجلة 13 / سيدي سعد 10 / عين جلولة 8 / العلم 8 / سد نبهانة 15 / حفوز 5 / العلا 6 / نصر الله 10 / السبيخة 8 / الحاجب 8 / الشبيكة 9 / القيروان 7 / الوسلاتية 23 / الشراردة 11 / منزل المهيري 12 /