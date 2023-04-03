مدنين: توقف بطاحات جزيرة جربة عن العمل مؤقتا بسبب الرياح القوية

توقفت، في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم الاثنين، بطاحات جزيرة جربة عن العمل، لتتوقف معها حركة نقل المسافرين والسيارات بين جربة اجيم ومنطقة الجرف من معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وذلك بسبب هبوب رياح قوية تعيق مسار البطاحات، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان فرحات لعريض.

واوضح لعريض ل”وات” انه بتوقف البطاحات التي تؤمن عملية الدخول والخروج الى جزيرة جربة، يصبح المنفذ الوحيد للدخول الى الجزيرة او مغادرتها، الطريق الرومانية القنطرة التي تشهد تواصل اشغال توسعة وتطوير، ما يتطلب الحذر والانتباه خاصة امام التقلبات الجوية وكثافة الحركة بها.

وبين ان البطاحات ستستانف نشاطها مع تحسن الاحوار الجوية، لافتا الى انها توقفت بعد ظهر امس الاحد بسبب هبوب رياح قوية، وعادت مساء بانخفاض حدة الرياح.