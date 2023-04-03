القضاء يقرر تحجير السفر على هؤولاء..

مثل صباح اليوم الاثنين 3 افريل 2023 امام انظار قاضي التحقيق بالمكتب الاول ببنزرت كل من المحامية سعيدة العكرمي و 3 محامين اخرين من مجموع 14 محامي المحالين جميعهم بحالة سراح على انظار التحقيق الاول ببنزرت بموجب قرار تخلي لفائدته من طرف قاضي التحقيق بتونس وذلك على اثر شكاية تقدم بها رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من اجل احداث الشغب والتشويش داخل مقر الامن خلال موفى شهر ديسمبر من سنة 2021 على اثر وضع المحامي ووزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري رهن الاقامة الجبرية من طرف وزير الداخلية.

وقد تمسك لسان الدفاع اثناء السماع ببطلان اجراءات التتبع نظرا لكون قرار قاضي التحقيق بتونس الذي بموجبه تم التخلي لفائدة قاضي التحقيق بنزرت هو محل طعن.

وبعد الانتهاء من السماعات قرر قاضي التحقيق تأخير القضية لموعد لاحق مع ابقاء المظنون فيهما بحالة سراح وفق ما نقلته اذاعة شمس اف أم.